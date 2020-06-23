Sözcü yazarı Öztürk: Gülen grubunun yıllarca çile çektirdiği Emniyetçiler önemli görevlere getirilince 'Şunun adamı, bunun adamı' deniliyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanmasının Zafer Aktaş'a ilişkin, kabine içindeki bilek güreşi yorumları yapılmasına ilişkin, "Zafer Aktaş, terfilerini mahkeme kararlarıyla aldı." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Üç yıldızlı Emniyet Müdürü rütbesinde olduğu dönemde rütbesi Emniyet Amirliği'ne düşürüldü. Sonuçta, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda davayı kazandı. Polis Müfettişliğine getirildiğinde, Emniyet'te Fetullahçı Emniyetçilerle ilgili soruşturmalar yaptı. 2016'da Muş, daha sonra Adana, son kararnameyle de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Zafer Aktaş'ın ne çileler çektiğinin yakın tanıklarından birisiyim. Fetullah Gülen grubunun yıllarca çile çektirdiği Emniyetçiler önemli görevlere getirilince 'Şunun adamı, bunun adamı' deniliyor. Bu kadar çile çektirilen, mesleklerine mahkeme kararlarıyla dönen, terfilerini mahkeme kararıyla alanların 'şunun adamı, bunun adamı olmasına' ihtiyaç yok. Onların Cumhuriyet'in polisi olması yeter…" ifadesini kullandı.

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