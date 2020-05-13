Sözcü yazarı Öztürk: Gerçekle ilgisi olmayan açıklamalarla asıl darbe muhalefete yapılıyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları üzerinden başlayan darbe tartışmalarına ilişkin, "Gerçekle ilgisi olmayan açıklamalarla asıl darbe muhalefete yapılıyor." düşüncesini dile getirdi. Öztürk, darbe iddiasını dile getirenlerin bilgi ve belgelerle suç duyurusunda bulunması gerektiğinin de altını çizdi.

Öztürk, "İktidarı eleştiren, hemen 'Darbe istiyor' diye yaftalanıyor. Ardından Kalaşnikoflar, tabancalar, mermi görüntüleri eşliğinde tehditler başlıyor. Kimin kaç kişinin 'hakkından geleceği' televizyonda konuşuluyor. Madem 'darbe' deniliyor, o zaman Cumhuriyet Savcısı, iddiada bulunanları çağırmalı, bildiklerini anlatmaları istenmeli. Bakalım, ne biliyorlar, ne anlatacaklar. Eğer ortada hiçbir bulgu, belge yoksa paniğe, korkuya yol açanlar hakkında işlem yapılmalı. Bu sözler, böyle kolay söylenmemeli." görüşünü savundu.

Öztürk, "Ülkemizin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı var. Darbe hazırlığı yapılıyorsa bunu ortaya koyacak olan bilgi ve belgelerle, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak olan kuruluşlarımız var. Ama hiçbir şey yokken sürekli 'Darbe yapılacak', 'Darbe hazırlığı yapılıyor' gibi sözler toplumda korku yaratmaktan, ülkemize yatırım yapacakları vazgeçirmekten başka bir işe yaramıyor. Sadece gerilimden medet umanlar bundan yararlanıyor, ülkenin ana gündeminin ötelenmesi sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

Son darbe girişimi, sağcı bir kadrodan, AKP'nin iktidar ortağı Fetullahçı kadrolardan geldi, bu girişim bastırıldı. Hain darbe girişimi sonucu 247 vatandaşımız şehit edildi. Bu olaydan sonra AKP iktidarı yerini daha da sağlamlaştırdı. Halk oylamasından sonra da parlamenter sistem büyük darbe aldı. Muhalefet ise o günden bu yana hep darbecilikle suçlanmaya devam ediliyor. Gerçekle ilgisi olmayan açıklamalarla asıl darbe muhalefete yapılıyor.

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