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Sözcü yazarı Öztürk: Gelişmeler kayyum atamanın sorunu gidermek değil THK'yı kapatmaya dönük olduğunu ortaya koyuyor

16 Eylül 2020 09:38

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Türk Hava Kurumu'na kayyım atanmasının ardından yaşanan gelişmelere bakıldığında sorunlara gidermek yerine THK'yı kapatmaya dönük adımların atıldığını öne sürdü. 

Öztürk, "Kayyum, sorunları gidermek amacıyla atanıyor. Ancak gelişmeler atamanın sorunu gidermek değil, Atatürk'ün emriyle kurulan THK'yı kapatmaya dönük olduğunu ortaya koyuyor. 11 Ocak 2020 tarihinde THK Başkanı Kayyum Cenap Aşçı, THK Başkan Vekili Kayyum H. Abdullah Kaya ve beraberindeki heyet Eskişehir Şubesi'ni ve tesislerini ziyaret etti. İnönü'de bulunan 960 bin metrekarelik doğal çimle kaplı tesiste, planör, yelken, kanat, yamaç paraşütü ve model uçak gibi sportif hava araçlarının uçabilmesine olanak sağlanıyor. Bünyesinde uçuş kulesi, uçak ve planörlerin bakımlarının yapıldığı hangar, bakım, onarım ve depolama için paraşüthane, öğrenciler için yatakhane, yemekhane, kantin, misafirhane, tam teşekküllü bir havacılık eğitim merkezi var. Bu taşınmazları kime verseler?" ifadesini kullandı. 

Öztürk yazısında şunları kaydetti: 

Hukuk rafa kalkmış ve düzenleyici mevzuatın yerini keyfilik almış. Yasa gereği şubelerin genel kurul yapmaları, yöneticilerin bu kurullarda seçilmesi gerekirken, THK Kayyum Heyeti, 2020 yılında yapılacak olan şube olağan genel kurullarının yapılmamasını şubelere bir yazı ile bildirmiş. Anlaşılan yandaş atamaların devam edeceğidir.

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