Sözcü yazarı Öztürk: Çift maaşı  katlayanlar da oluyor, bu yöntemlerden birisi kredi kartı verilmesi

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Devlette çift maaş uygulaması alabildiğine yaygın. Ancak bu yetmiyor ve çift maaşı farklı yöntemlerle katlayanlar da oluyor. Bunlardan birisi kredi kartı verilmesidir." bilgisini paylaştı.

Öztürk yazısında, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul bulunuyor. Kurul üyelerine, kuruldaki görevi nedeniyle maaş verilmiyor. Ancak kurul üyelerinin çok büyük bölümü başka görevlendirmelerle maaş alıyor. Tabii bunlar arasında da çift maaşlılar olduğunu da hatırlatalım. Daha çok gündeme geldiği için Ekonomi Politikaları Kurulu üyelerinden başlayalım: Yiğit Bulut : Telekom yönetiminde ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Çift maaşlı. Cemil Ertem: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi. Çift maaşlı. Meltem Taylan Aydın: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi. Prof. Dr. Servet Bayındır: İstanbul Üniversitesi ve Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak maaş almaya devam ediyor. Hakan Yurdakul: Maaşını Muhasebe Standartları Kurulu'ndan alıyor. Mehmet Ali Akben: Aynı zamanda BDDK Başkanı. Zeynep Müjde Sakar: Gübretaş Yönetim kurulu üyeliği. Kimse bu yazdıklarımızın altında bir şeyler aramasın. Sadece bilgilendirmek istedim. Eğer çift maaşlar önlenmek isteniyorsa, buna Saray'dan başlanmalı." ifadesini kullandı.