Sözcü yazarı Öztürk: CHP'den en büyük sürpriz kadın Parti Meclisi üyelerinde olacak, bir değil, iki başörtülü kadın seçilme olasılığı çok yüksek

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP Parti Meclisi üyelerinin listesinde sürpriz olacağını, iki başörtülü ismin listede yer alacağını öne sürdü.

Öztürk, "CHP'de kadın ve gençlik kotası var. Yaklaşık 30 kişi bu yolla Parti Meclisi'ne giriyor. 15 genel başkan yardımcısı bazı değişikliklerle listede yerini alacak. Açıkçası bütün yarış 15 kişilik Parti Meclisi listesinde yer almak için yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, "Belki de en büyük sürpriz kadın Parti Meclisi üyelerinde olacak. Çünkü, Parti Meclisi'ne bir değil, iki başörtülü kadın seçilme olasılığı çok yüksek. İktidarı hedefleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine dönük eleştirileri yok saymayacak ama yolundan da dönmeyecektir. Bir dönem Doğru Yol Partisi'nde önemli görevlerde bulunan Mehmet Ali Bayar'ı Parti Meclisi'nde görürseniz şaşırmayın. İlhan Kesici, Murat Emir, Akif Hamzaçebi, Umut Akdoğan da listede yer alacaklar arasında." düşüncesini dile getirdi.

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