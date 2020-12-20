Sözcü yazarı Öztürk: Çakıcı'nın bugüne kadar ifadesinin alınamamasını, yetkililer adresinde bulunamamasına bağlıyor, Çakıcı daha çok teknesinde kalıyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya yönelik başlatılan soruşturmanı seyrini kaleme aldı. Öztürk, "Çakıcı'nın bugüne kadar ifadesinin alınamamasını, yetkililer adresinde bulunamamasına bağlıyor. 'Alaattin Çakıcı' kitabımda da belirttiğim gibi, daha çok teknesinde kalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk yazısında, "Şikâyetin üzerinden tam bir ay geçti. Bu süreçte, Çakıcı'nın bir türlü ifadesinin alınmaması TBMM'de defalarca gündeme getirildi. Bu durum eleştiri konusu olmaya devam ediyor.Gelelim, bu konuda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının neler yaptığına. Önce, Çakıcı'nın adresinin belirlenmesine çalışıldı. Çakıcı'nın İstanbul ve Bodrum'da iki adresi belirlendi. Çakıcı'nın İstanbul'dan çok Bodrum'da bulunduğu savcılığa bildirildi." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

"Ankara C. Savcısı Avni Rıfat Baysal tarafından 23 Kasım 2020'de, yani şikayet dilekçesinin sunulmasından 5 gün sonra, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na, Çakıcı'nın adresi bildirildi. Çakıcı ile ilgili gönderilen yazıda sorulması istenen sorular da belirtildi. Savcılığın yazısını okuyoruz:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; Aşağıda açık kimliği ve adresi yazılı Alaattin Çakıcı'nın Cumhuriyet Başsavcılığınıza davet edilerek;

Müşteki Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yazılan hakaret ve tehdit içerikli olduğu iddia yazının yayınlandığı Twitter hesabının kendisine ait olup olmadığı, yazının kendisi tarafından yazılıp yazılmadığı, yazı kendisi tarafından yazılmış ise bu yazıyı nerede kaleme aldığının sorularak şüpheli sıfatı ve delillerin tespiti ile ikmal olunacak talimatın Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderilmesi rica olunur.”

Çakıcı'nın bugüne kadar ifadesinin alınamamasını, yetkililer adresinde bulunamamasına bağlıyor. “Alaattin Çakıcı” kitabımda da belirttiğim gibi, daha çok teknesinde kalıyor. O yüzden kendisine tebligat yapılamadığı belirtiliyor. Çakıcı'nın ifadesinin alınması durumunda sorulara nasıl cevap vereceği de merak ediliyor."