Sözcü yazarı Öztürk: Bir anket firmasının sonuçları İnce'nin parti kurması halinde oy oranını şimdiden yüzde 11 olarak açıklıyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Bir anket firmasının sonuçları da İnce'nin parti kurması halinde oy oranını şimdiden yüzde 11 olarak açıklıyor." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "CHP'nin 4 dönem milletvekilliğini yapan, cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce için 'Parti kuracak' deniliyor ama henüz CHP'den ayrılmış değil. Ne mi bekliyor? Üç firmaya daha anket yaptırıyor. Sonuçları önümüzdeki hafta içinde alınacak. Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden İnce ve 'yakınlarına' ulaşanlara bakarsanız, yeni partiye büyük ilgi var. Bir anket firmasının sonuçları da İnce'nin parti kurması halinde oy oranını şimdiden yüzde 11 olarak açıklıyor." ifadesini kullandı.

Öztürk, "Onu, CHP'den kopma noktasına getiren olaylar arasında olağanüstü kongre aşamasında İnce için imza veren 14 milletvekilinden 12'sinin aday gösterilmemesi… O dönemde sadece TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bolu Milletvekili Tanju Özcan aday yapıldı ve onlar da seçimi kazandı. Özcan, milletvekilliğinden istifa etti ve Bolu Belediye Başkanı oldu. Özcan'ın, CHP'den ayrılıp İnce'nin kurmayı planladığı partiye geçmeyeceğini de söyleyebiliriz. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü de kurultayda yaşanan bazı olaylar üzdü. Olağanüstü kurultay için imza veren 10 belediye başkanı aday gösterilmemişti, imza atan 569 delegenin de 440'ı liste dışı bırakılmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Muharrem İnce: Ben bir parti kurmuyorum, yüzde 31’le bıraktığımı yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var; CHP Türkiye Cumhuriyeti’nin kalesidir