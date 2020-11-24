Sözcü yazarı Öztürk: Bazı kooperatifler tam anlamıyla belediyeleri oyuna getiriyor, belediye başkanlarının başına yarın dert olacaklar

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Belediyelerin ihtiyaçlarını kooperatiflerden limitsiz ve ihalesiz olarak alma olanağı var. Bazı kooperatifler tam anlamıyla belediyeleri oyuna getiriyor." görüşünü savundu. İyi niyetli olarak kooperatif çalışmalarına destek veren belediye başkanlarının bu konuyu araştırmaları gerektiğini belirtti.

Öztürk, "Bazı kooperatifler tam anlamıyla belediyeleri oyuna getiriyor. Belediye ile bağlantılı bazı kişilerin girişimleriyle 5-6 kişi bir araya gelip sözde kooperatif kuruyor. Belediye de kooperatifi desteklemek adına onların ürünlerini alıyor. Yaptıkları, başka yerlerden ürünleri alıp, kooperatifin adını yazıp belediyeye satmak. Yani, burada desteklenen üretici değil, üretici rolündeki kişiler oluyor." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Üreticiyi desteklemek adına önemli adım atan belediyelerin, kooperatiflerin durumlarını araştırmasında fayda var. Örneğin o ilde üretilmeyen ürün, sözde kooperatif tarafından alınıyor, üzerlerine kooperatifin adı yazılıp belediyeye satılıyor. Üstelik daha da pahalıya mal ediliyor. İhale yapılmıyor, iadesiz sözleşme imzalanıyor. Bazı belediye başkanlarının çok iyi niyetle yürüttüğü bu çalışmalar, yarın başlarına dert olacak." ifadesini kullandı.

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