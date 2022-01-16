Sözcü yazarı Öztürk: Bazı kaynaklar, 10 bin dolar alan siyasetçinin isminin, ‘çok gizli tutulması' kaydıyla bildirildiğini söyledi

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğu iddiasını hatırlatarak "Bir bakan hem böyle bir suç işlendiğini bilecek, hem de bunu Cumhuriyet Savcılığı'na ihbar etmemeyi göze alamaz. Ankara Adliyesine gittiğinde mutlaka bu kişi hakkında bilgi vermiştir. O siyasetçinin kim olduğunu C. Savcılığı da bakan ihbarıyla öğrenmiştir. Bilgi verdiyse soruşturma var mı? Bazı kaynaklar, ‘çok gizli tutulması' kaydıyla o ismin bildirildiğini söyledi. Ancak bu konuda ulaştığım bir belge yok" dedi.

Öztürk, Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan soruşturma esnasında, "belediyeden her ay 30 bin lira alan gazeteciler var" iddialarına da değinerek, söz konusu gazetecilerin adlarının açıklanmamasının, gazetecileri zan altında bıraktığını ifade etti. Öztürk şöyle dedi:

"Gazetecilere yasal olmayan bir biçimde para verildiğini bakan biliyorsa, soruşturma konusuysa, soruşturma bitene kadar açıklamamalıydı. Bu açıklamalar müfettişler üzerinde baskı anlamına geliyor

İçişleri Bakanı, organize suç örgütü liderinden her ay 10 bin dolar alan siyasetçiyi de, belediyenin maaşa bağladığını öne sürdüğü gazetecileri de açıklamadığı için siyasetçiler, şimdi de gazetecileri zan altında bırakıldı"

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