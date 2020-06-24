Sözcü yazarı Öztürk: Baro başkanlarının yürüyüş düğümünü 10.49 telefonu çözdü

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, hükûmetin 'çoklu baro' ve 'nispi' temsil içeren Ankara'ya başlatılan 'Savunma Yürüyüşü'nde baro başkanlarının Ankara'da 27 saat boyunca bekletilmesinin eski bakan ve eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav'dan İçişleri Bakanı'na saat 10.49'da yapılan arama sonucunda 'düğümün' çözümlendiğini belirtti.

Sözcü yazarı Öztürk'e konuşan Sav, “Bu işin kanayacağını gördüm. Devreye girmem gerektiğini düşündüm. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu saat tam 10.49'da aradım. Çözüm önerim ise başkanların 150-200 metre yürümesinden sonra araçlarla Anıtkabir'e gitmesine izin verilmesi yönündeydi. Gelinen aşamada, iş kanamadan çözülmesi gerekirdi. Hesap sormak için değil, çözüm için aradım. Baro başkanları beni de davet etmişti. Gitmemin hoş olmayacağını, sanki rol kapmak gibi algılanacağını düşündüm. Telefon konuşmamız 5 dakika kadar sürdü. O konuşmamızda, Bakan Süleyman Soylu, sorunu çözeceğini söyledi. Kısa süre sonra da sorunun çözümü konusunda olumlu haber aldım." dedi.

Öztürk görüşmeye ilişkin, "Önder Sav, Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, bakanlık, uzun yıllar milletvekilliği yaptı. Barolar Birliği Başkanlığı döneminde Süleyman Demirel'le, Necmettin Erbakan'la, Mesut Yılmaz'la, yargı ile ilgili konularda sert tartışmaları oldu. Ama bunları hep uygun zeminde çözmeyi başardı. Onun da yargı yılının açılışında konuşması engellendi ama bunu da çözdü." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, "Baro başkanlarının Ankara'ya sokulmaması emrini Ankara Valisi ya da Emniyet Müdürü'nün verdiğini sanmayın. Başkanlar yağmur altında beklerken, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, sabah 04.00'e kadar girişimde bulunduğunu ama o saate kadar sonuç alamadığını biliyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, baro başkanlarını, tutuldukları yerde ziyaret etti. Daha dönüş yolunda araması gerekenleri aramaya başladı. Barikatların 'Az sonra kaldırılacağını' Meral Akşener'in yakın çalışma arkadaşlarından öğrendim. Gerçekten yarım saat sonra barikatların kaldırıldığı haberi geldi. Açıkçası, herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor, her girişim bakanın direncini biraz daha kırıyordu." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Polis müdahalesi, gece bekleyişi ve tartışmalarla; 'Savunma Yürüyüşü' tamamlandı