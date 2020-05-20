Sözcü yazarı Öztürk: Aynı makamda ikinci istifa, bazen istifa en onurlu bir uygulama oluyor

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı, FETÖ'ye karşı mücadelesiyle adından söz ettiren, Libya ile deniz sahası anlaşmasının mimarı olarak gösterilen Tümgeneral Cihat Yaycı'nın görevden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ve Yaycı'nın istifası yorumladı. Öztürk, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı döneminde Koramiral Atilla Kezek de istifa etmişti." bilgisini paylaştı.

Öztürk, "Kumpas olduğu biline biline 'Balyoz Davası' sanıklarıyla ilgili yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı, Yargıtay tarafından onanınca, Kezek mesleğinin zirvesindeyken istifa etti. Zaman, “Balyoz”un kumpas olduğunu ortaya koydu. Bir onur istifası daha: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Devlet Denetleme Kurulu üyesi Recep Sanal da, işleyişe tepki olarak istifa etmişti. Bazen istifa en onurlu bir uygulama oluyor. Bugün, Kezek de Sanal da başları dik olarak dolaşıyor. İşte Cihat Yaycı da 'Onuru, gururu zedelendiği için' istifa yolunu seçenlerden oldu." ifadesini kullandı.

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