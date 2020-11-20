Sözcü yazarı Öztürk: Aşama aşama İmamoğlu'nu görevden alma yollarına taş döşeniyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ‘Kanal İstanbul Projesi’ hakkında yaptığı sözlü/görsel açıklamaları üzerine İçişleri Bakanı'nın talimatıyla hakkında araştırma/ön inceleme başlatıldı. Aşama aşama İmamoğlu'nu görevden alma yollarına taş döşeniyor. Amaç, harcanan para değil, kamu görevlerinde birliğin sağlanması ilkesine açıkça aykırı davranışları gerekçe gösterilecek.” görüşünü savundu

Öztürk, "Ülkemizde en çok konuşulan konuların başında adaletin olmadığı, yargı kararlarının yanlı olduğu iddiası geliyor. Yargıya güvensizlik varken, Bakanın bir dönem genel başkanlığını yaptığı siyasi partiden aday olmuş müfettişin raporuna güvenilir mi?" düşüncesini dile getirdi.

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