Sözcü yazarı Öztürk: Ankara Büyükşehir Belediyesi, onlarca yolsuzluk dosyasını yargıya taşırken, İstanbul bugüne kadar sadece bir dosyayı göndermiş

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, onlarca yolsuzluk dosyasını yargıya taşırken, İstanbul bugüne kadar sadece bir dosyayı göndermiş" eleştirisini yaptı.

Öztürk, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul Projesi hakkında yaptığı sözlü/görsel açıklamaları üzerine İçişleri Bakanı'nın talimatıyla hakkında araştırma/ön inceleme başlatılmıştı. Bu daha birinci aşama. Yakın bir gelecekte yeni soruşturmalar gelecek." görüşünü savundu.

Öztürk, "İstanbul'a geçmişte ihanet edildiğini Cumhurbaşkanı da söylüyor. İstanbul'da bazılarına büyük rantlar sağlandığı, Fethullahçılara önemli 'kıyaklar' yapıldığı hep söylendi. Bekliyorsunuz ki, bunlar birer birer ortaya çıkarılsın. Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun, geçmiş dönemde olduğu sıkça gündeme getirilen yolsuzlukları yargıya göndermediğini belirtmiş, 'Geçmişte hep boşa mı konuştular?' demiştim. Ankara Büyükşehir Belediyesi, onlarca yolsuzluk dosyasını yargıya taşırken, taşımaya devam ederken İstanbul bugüne kadar sadece bir dosyayı göndermiş." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, kullanılan belediye kaynaklarını en iyi İstanbul'da yaşayanlar biliyor. İmamoğlu da, İçişleri Bakanına “Seçim zamanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı araçlarıyla kampanya yapılırken neredeydiniz?” diye soruyor. Yakındığı konuları saptamak, yargı kararıyla tahsili için süreci başlatma/gereğini yapma yetkisine sahip icra makamı kendisidir. İddiaların üzerine gitmekte daha fazla gecikmemeli. Geciktikçe bu işler gevşer, dosyalar kapanır. Bunları 22 Kasım'da bu köşede yazmıştım."