Sözcü yazarı Öztürk: Akşener, hakaret edenleri anında engelliyor, bilgisayarın başında bizzat kendisi var

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada hakaret edenleri anında engellediğini, bunu da danışmanlarının değil kendisinin yaptığını yazdı.

Öztürk yazısında, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bulunduğu dönemde kahvaltısını yapıyor, gazeteleri okuyor, saat 10.00 civarında genel merkeze geliyor. Akşener, hemen Başkanlık Divanı'nı topluyor, günün konuları ele alınıyor. Daha kapsamlı gündem maddeleri olduğunda Genel İdare Kurulu'nu topluyor. Emekli diplomatlardan oluşturduğu dış politika ekibiyle, kimisi halen görevde bulunan ekonomistlerle kapsamlı toplantılar yapıyor. Sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanıyor. Hakaret edenleri anında engelliyor. Yani engellemelerin bir başkası tarafından yapıldığını sanmayın, bilgisayar başındaki bizzat Meral Hanım olduğunu bilin. 8 yıl TBMM Başkanvekilliği, İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan 24 yıllık parlamenter Meral Akşener, Şırnak'a da gidiyor, Edirne'ye de. “Korkmuyorum kardeşim, korkmuyorum” diyor." ifadesini kullandı.