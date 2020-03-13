Sözcü yazarı: “Özkoç'un dokunulmazlığı kaldırılsın” diyenlerin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği kararı incelemeleri gerekir

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, TBMM'deki sözleri nedeniyle CHP milletvekili Engin Özkoç hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açılmasını bugünkü köşesine taşıdı. Öztürk, “ Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 18 Kasım 2016'da verdiği önemli bir karar var. “Özkoç'un dokunulmazlığı kaldırılsın” diyenlerin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği kararı incelemeleri gerekir. Ama, kararlar dönemine göre değişiyorsa da ne diyeyim?” Düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, 18 Kasım 2016’da Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği kararı paylaştı. Kararda, "Meclis çalışması deyimi sadece Meclis'in Genel Kurul toplantılarını değil, komisyon toplantıları ve siyasi partilerin grup toplantılarıyla, TBMM çatısı altında yapılan basın toplantılarını da kapsar. Meclis içi konuşmalar, Meclis dışında açığa vurulması ‘parlamenterlik' ve ‘Sorumsuzluk' kurumlarının doğal bir uzantısıdır. Yasama sorumsuzluğu kurumu Anayasa'nın 83. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Anayasa'nın bu hükmüne göre oy, söz ve düşüncelerin yasama göreviyle doğrudan irtibatlı olması mutlak bir zorunluluk olmayıp, milletvekillerinin TBMM'de ve TBMM çalışmaları kapsamında dile getirdikleri ve bu hususta Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine TBMM tarafından alınan bir kararla yasaklanmamış olmak kaydıyla TBMM dışında da tekrarladıkları her türlü söz ve düşünce açıklamalarının yasama göreviyle irtibatlı olduğunun kabulü gerekmektedir." ifadeleri yer alıyor.

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