Sözcü yazarı Özdil: Asrın liderimiz "Başakşehir takımını ben kurdum" dedi, şampiyon oldu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, futbolun toplum aynası olduğunu belirterek, " Başakşehir diye bir takım yoktu. Çünkü, zaten Başakşehir diye bir ilçe bile yoktu. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Süper Lig'e çıkardılar, sonra Başakşehir ilçesini kurdular, sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un adını Başakşehir olarak değiştirdiler, asrın liderimiz 'Başakşehir takımını ben kurdum' dedi, şampiyon oldu." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Melih Gökçek'in takımı Ankara Büyükşehir Belediyespor mesela, Ankaraspor adıyla özelleştirdiler, Süper Lig'e çıkardılar, adını Osmanlıspor olarak değiştirdiler. Kasımpaşalı'yla Melih Gökçek'in arası bozuldu, Kasımpaşalı şak diye Melih Gökçek'i istifa ettirdi, Osmanlı yıkıldı. Önce Süper Lig'den düştü, bu sene birinci ligden de düştü. Bursa, Kayseri, Rize, Antalya, Afyon, Eskişehir, Antakya, Konya, Sakarya, Giresun, Diyarbakır, Elazığ stadyumlarında 'Atatürk' adını sildiler." değerlendirmesinde bulundu.

Özdil, "Türk milletinin rengi ay-yıldızlı bayrağımızın renkleri kırmızı-beyaz'dır, değiştirdiler, milli formayı turkuaz yaptılar. Futbol federasyonu başkanı yandaş müteahhit. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Katar. Tribün geliri yok. Forma satış geliri yok. Reytingi yok. Ama sponsoru var. Sağlık bakanımız." ifadesini kullandı.

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