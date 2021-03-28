Sözcü yazarı Özdil: Uyuşturucu fiyatları da yükseldi, AKP Genel Merkezi’nde personel maaşları iyi demek ki!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen AKP Genel Merkezi'ndeki büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nu köşesine taşıdı. Özdil, "Uyuşturucu fiyatları da yükseldi, AKP Genel Merkezi’nde personel maaşları iyi demek ki!" yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, "AKP'li belediyede voliyi vurduktan sonra AKP Genel Merkezi'ne yükselmiş, lüks otomobil koleksiyonuna sahip bir arkadaş var, bir yandan din-iman-rabia tweetleri atıyor, beri yandan elektrikli süpürge hortumu gibi şakır şakır kokain çekiyor, videoya kaydetmişler, sosyal medyada günlerdir ibretle izleniyor. Pandeminin yarattığı küresel kısıtlamalar yüzünden, tıpkı temel gıda maddelerinin fiyatı gibi, uyuşturucu fiyatı da hayli yükseldi, kokainin gramı mesela 60 eurodan 100 euro civarına çıktı. AKP Genel Merkezi'nde personel maaşları iyi demek ki! Allah'ın tokadı yok denilen, işte tam olarak budur. Takdiri ilahidir. Bira içenleri filan değil…Din tüccarlarını çarptığının kanıtıdır." ifadesini kullandı.