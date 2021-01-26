Sözcü yazarı Özdil: Uyaranlara kulak asmayıp, bu iktidarı 18 senedir sırtında taşıyan köylümüze sormak lazım demek ki, çobanla Serdar Ortaç bir mi?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, şarkıcı Serdar Ortaç’ın, “Valla son aldığım krediyi ödeyemedim, koskoca devlet bankası ‘sen Serdar Ortaç'sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat' dedi, borcumu 8 ay erteledi” açıklamasına ilişkin olarak, “Uyaranlara kulak asmayıp, bu iktidarı 18 senedir sırtında taşıyan köylümüze sormak lazım demek ki, çobanla Serdar Ortaç bir mi?” yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, “Kendi köylüsünün tarlasına haciz gönderen sayın hükümetimiz, Sudan'da Nijer'de tarla kiralayıp, Afrika köylüsüne tarım yaptırıyor. Bizim köylümüzün ineği, koyunu, traktörü hacizliyken, sayın devletimiz Afrika topraklarını ekip biçiyor." ifadesini kullandı.