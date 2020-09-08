Sözcü yazarı Özdil: Türkiye'yi Instagram ülkesi olarak yönetiyorlar, AKP'nin başarısının sırrı bence bu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Türkiye'yi Instagram ülkesi olarak yönetiyorlar, AKP'nin başarısının sırrı bence bu" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Giresun'u sel basıyor mesela… Asrın liderimiz 'keyif çayı' dağıtıyor!Boğulan insanlarımız yerine, keyifli sohbet ortamında keyifle yudumlanan keyif çayı fotoğrafları yayınlanıyor. Böylece, komple sulara gömülen Giresun sanki keyifle gondol gezintisi yapacağımız Venedik olmuş gibi, hiç olmadığı kadar mutlu görünüyor." görüşünü savundu.

Özdil, "Otomobile dünyanın en yüksek vergisi konuluyor. 'Türkiye'nin vergi hamlesi Almanya'ya ağır darbe vurdu, Alman otomotiv devlerinde büyük panik var' diye haber yapıyorlar! Bu vergilerle artık bisiklet bile satın alamayan sayın ahalimiz, Almanya'yı mahvettik diye zafer işareti yaparak selfie çekiyor. Geçen yıl 5 lira olan dolar 7.5 liraya tırmanmış, çeyrek altının fiyatı uranyumu geçmiş, üç gençten biri işsiz geziyor, saman ithal ediyoruz. Ayasofya'da hamdolsun pozu veriliyor." yorumunu yaptı.

Özdil, "Salgın kontrolden çıktı, her gün 50 kişi ölüyor. Müjde! Doğalgaz bulduk fotoğrafı yayınlanıyor. Akdeniz'de savaş mı çıkacak diye endişeleniyoruz. Buzdolabı satışı arttı diyor." ifadesini kullandı.

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