Sözcü yazarı Özdil: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası neden başkentinden koparılıyor?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Merkez Bankası'nın Ankara'dan İstanbul'a taşınması kararına ilişkin olarak, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası neden başkentinden koparılıyor?" diye sordu.

Özdil yazısında, "Merkez Bankamızın İstanbul'daki genel müdürlük binasını tee 352 metreye yükseltince, Türk Lirası'nın değeri mi yükselecek? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasası boşaltıldı. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti mi boşaltılıyor? Anayasa'ya göre başkentimizin değiştirilmesi teklif bile edilemez. Başkentimizin sinsi sinsi boşaltılması Anayasa'ya uygun mu?" ifadesini kullandı.