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Ekonomi

Sözcü yazarı Özdil: Türk lirasının güneşte kalmış dondurma gibi erimesinin sebebi hükûmete duyulan güvensizlik

09 Ekim 2020 11:26

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Türk lirasının güneşte kalmış dondurma gibi erimesinin, piyasaların çölleşmesinin, kredi notumuzun Uganda seviyesine düşmesinin, risk priminin Senegal seviyesine yükselmesinin, Ruanda'yla aynı şartlarda borçlanabilmemizin sebebi hükûmete duyulan güvensizlik"  görüşünü savundu. 

Özdil, "Almanya bizi kıskanıyor, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemize hiç bu kadar yakın değildik, tarımda Avrupa şampiyonuyuz, doğu batı eksenini değiştirecek miktarda doğalgaz bulduk, covid aşısı ürettik “söz”lerine 'güvenilmemesi'dir. Türk lirasının dünya piyasalarında neden böyle aciz duruma düştüğünü merak edenlerin, üç saniye bile olsa Tahtakale'ye gidip, ibret alması gerekir." düşüncesini dile getirdi. 

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