Sözcü yazarı Özdil: Saman bulamayan uçak bulabilir mi?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yangın söndürme uçaklarına ilişkin olarak, "Saman bulamayan uçak bulabilir mi?" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "E şimdi bakıyoruz… Saman ithal ederken, habire makam uçağı alan bir saray zihniyeti var. Türk Hava Kurumu'nu imha ederken, elalemden söndürme uçağı kiralayan Tarım Bakanı var. Ekstra hazin tarafı… 10 yıl önceydi, asrın liderimiz habire yeni makam uçağı almaya başlamıştı, kendisini eleştirenlere şu cevabı veriyordu: Bana uçak alıyor diyorlar, bunlara iki koyun versen güdemezler, uçakla gitmeyeceğiz de neyle gideceğiz, kağnıyla mı? İşte bu kağnıyla alay eden şatafat zihniyeti, hem dünyaya rol model olan Türk tarımını saman bile bulamaz hale getirdi, hem uçak fabrikası bile kuran Türk Hava Kurumu'nun pilotlarını bile işten attı. İşte bu yüzden, her şerde hayır var misali, yüreğimizi dağlayan orman yangınlarına, eyyamcılıkla değil, dirayetle bakmalıyız" ifadesini kullandı.

Özdil şunları kaydetti:

"Orman yangınları dahil, yaşadığımız her sorunun, önlenebilir her facianın, vasatlıktan, liyakatsizlikten, tarikat-cemaat-zırcahil atmosferinden kaynaklandığını, artık idrak etmeliyiz. Orman yangınlarını ibret vesilesi olarak görüp, akla, bilime, milli şuura yönelmek için, Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına, kuruluş vizyonuna dönmek için, artık mutlaka kafa yormalıyız."