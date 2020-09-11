Sözcü yazarı Özdil: Salgının gerçek sebebi nihayet bulundu, metrobüste, belediye otobüsünde ve metroda ayakta duranlar!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanlığı'nın ayakta yolculuğu yasaklamasına tepki gösterdi. Özdil, "Salgının gerçek sebebi nihayet bulundu, metrobüste, belediye otobüsünde ve metroda ayakta duranlar!" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Bu bilimsel yaklaşıma göre, test falan yaptırmana gerek yok. Oturanlar negatif, ayakta duranlar pozitif. Bana sorarsanız, artık bu önlemden başka önlem almaya gerek yok. Çünkü zaten alınan bütün önlemler hep aynı kapıya çıkıyor." yorumunu yaptı.

Özdil, "Koltuk'ta oturanların asla suçu, günahı, kusuru ve sorumluluğu olmayacağına göre, salgının sorumlusu elbette hep başkalarıdır!" görüşünü savundu.

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