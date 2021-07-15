Sözcü yazarı Özdil: Sahte tweetin peşine düşen devlet, gerçek kişiye ait gerçek tweeti niye görmüyor?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sivillere silah dağıtıldığını iddia ettiği tweetlerine ilişkin olarak henüz savcılık ve emniyetin harekete geçmediğini yazdı.

Özdil yazısında, "Sedat Peker tweet attı. 15 Temmuz'dan hemen sonra Akp gençlik kolları tarafından kalaşnikof marka silahlar dağıtıldığını, bu organizasyonu Süleyman Soylu'nun yaptırdığını iddia etti, tanıklar ve adres gösterdi. E, günler geçti… Henüz savcılıklardan çıt yok. Emniyet hakeza, gıkı çıkmıyor. Sahte tweetin peşine düşen devlet, gerçek kişiye ait gerçek tweeti niye görmüyor? O tweette anlatılanlar da gerçek olduğu için mi?" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Sedat Peker'den Bakan Soylu'ya: Arkandaki şaibeli organizasyonla 15 Temmuz sonrasında da devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları dağıtmaya neden devam ettiniz?