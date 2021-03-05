Sözcü yazarı Özdil: Ramazan Bayramı'na kalmadan “darbeci katil” dediği Sisi'yle de masaya otururuz

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesine ilişkin olarak, "Sayın ahalimize çaktırmadan 'Sevgili Emmanuel, ilişkilerimizi görüşmek isterim' diye mektup yazdığı ortaya çıktı. Önceki gün de görüntülü görüştüler… 'Ortaklaşa hareket edebiliriz' dediği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Özdil yazısında, "Fransa'yı boykot sırasında rabia işareti yaparak Fransız bayrağı yakan arkadaşlara müjdemi vereyim. Ramazan Bayramı'na kalmadan 'darbeci katil' dediği Sisi'yle de masaya otururuz… Orucunuzu Mısır hurmasıyla açmaya hazır olun!" görüşünü savundu.