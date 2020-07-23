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Sözcü yazarı Özdil: Pınarların katillerine gösterilen insani hassasiyet, Pınarlara ne zaman gösterilecek bu ülkede?

"Bir yıl içinde bunca kadının öldürülmesine Türkiye hâlâ nasıl katlanabiliyor?"

23 Temmuz 2020 09:10

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, kadınların vahşi yöntemlerle katledildiğini belirterek, "Pınarların katillerine gösterilen insani hassasiyet, Pınarlara ne zaman gösterilecek bu ülkede?" diye sordu. 

Özdil, "Bunca kadının böylesine vahşi yöntemlerle katledilmesine seyirci kalan sayın hükümetimiz, adliyeye götürürken, mazallah Koronavirüs bulaşmasın diye Pınar'ın katiline maske taktı iyi mi! Utanmasalar, koluna giren jandarmalarla arasında sosyal mesafe bırakacaklardı." düşüncesini dile getirdi. 

Son bir senedir öldürülen kadınların isimlerine köşesinde yer veren Özdil, "Sırf isim listesini okumak bile bu kadar zorken, insanın yüreğini bu kadar daraltıyorken, ruhunu bu kadar yoruyorken, bir yıl içinde bunca kadının öldürülmesine Türkiye hâlâ nasıl katlanabiliyor? Bu vurdumduymazlık, bu aymazlık daha ne kadar sürecek? Bu kadar mı insanlıktan çıktı bu ülke?" ifadesini kullandı. 

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