Sözcü yazarı Özdil: Parayı icat eden Lidyalılardan beri, hiçbir iktidar zihniyetinin kendi milletine karşı bu kadar acımasızlaştığı görülmemişti

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Çok dar zamanlar gördü bu memleket…Çok ekonomik kriz gördü. Ama, vicdan paritesinin bu kadar düştüğü hiç görülmemişti. Parayı icat eden Lidyalılardan beri, hiçbir iktidar zihniyetinin kendi milletine karşı bu kadar acımasızlaştığı görülmemişti." görüşünü savundu.

Özdil yazısında, "Matbaa icat edildiğinden beri, hiçbir ülkenin gazetecileri, kendi milletine karşı bu kadar pespayeleşmemişti. 'Menfur' kıymetler borsasına çevirdiler Türkiye'yi… Gençlerimizin geleceğinin satıldığı, yaşlılarımızın son demlerinin bozuk para gibi harcandığı, 'menfur' kıymetler borsası. İnsana verilen değer bu kadar ucuzlamışken… Enflasyonu düşük göstermek için, insan hayatını enflasyon sepetine koyarlarsa, şaşmayın artık!" ifadesini kullandı.