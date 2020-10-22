Sözcü yazarı Özdil'nden 'askıda ekmek' kampanyası yorumu: Önce 'emeği' para etmez, sonra 'ekmeği' bulamaz hale getirdiler

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'askıda ekmek' kampanyasına ilişkin olarak, "Önce 'emeği' para etmez, sonra 'ekmeği' bulamaz hale getirdiler" yorumunu yaptı.

Özdil, "Asrın ülkesiyiz diyenler, Türkiye'yi sömürge ülkesine çevirdi. Değerimizi Afrika seviyesine düşürdüler. AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de asgari ücret 170 dolar civarındaydı, Çin'de asgari ücret 50 dolar bile değildi. Bugün asgari ücretimiz 295 dolara yükselmiş görünüyor ama, asgari ücret artık Çin'de bile bölgesel farklarla 325/395 dolara geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Özdil, "Bugün asgari Türk vatandaşı, Çinli kadar bile maaş alamıyor. Dünyanın en ucuz işgücü yaptılar insanımızı. Askıda ekmek, işte budur. Önce 'emeği' para etmez hale getirdiler. Sonra 'ekmeği' bulamaz hale getirdiler Türkiye'yi." görüşünü savundu.

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