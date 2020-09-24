Sözcü yazarı Özdil: Memleket komple pozitif, hiç boşuna test yaptırmayın!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, karşılaşılan sorunlara 'pozitif' yaklaşıldığını belirterek, " Memleket komple pozitif, hiç boşuna test yaptırmayın! Muhalefetin negatif çabalarına rağmen, ne mutlu bize ki, memlekette pozitif olmayan herhangi bir durum yok" görüşünü savundu.

Özdil, "Herkes test yaptırıyor… Acaba negatif miyim, pozitif miyim? Halbuki hiç öyle boşuna test mest yaptırmanıza gerek yok. Pozitifsiniz. Hepimiz pozitifiz. Bakın mesela, dün güya uzaktan eğitim başladı, bismillah başlar başlamaz sistem çöktü, ders daha başlamadan durdu. Millî Eğitim Bakanı'na sordular. 'Sistemin çökmesi aslında bizim açımızdan olumlu bir gelişme, demek ki bu kadar yoğun bir talep var' dedi." ifadesini kullandı.

Özdil, "Negatif çıka çıka sadece, 'vatandaşın ekonomiye duyduğu güven' negatif çıkıyordu. TÜİK hesaplama yöntemini değiştirdi. 'İşsiz misiniz?' sorusunu sormaktan vazgeçtiler. 'Borcunuz var mı?' sorusunu sormaktan vazgeçtiler. 'Para biriktirebiliyor musunuz?' sorusunu sormaktan vazgeçtiler. 'Gelecekten umutlu musunuz?' sorusunu sormaktan vazgeçtiler. Böylece, vatandaşın ekonomiye güveni ne çıktı kardeşim? Pozitif çıktı. ABD'ye giderken ne demişti? 'Pozitif duygular içindeyim.' Memleket komple pozitif. Hiç boşuna test yaptırmayın." düşüncesini dile getirdi.

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