Sözcü yazarı Özdil: Mahkeme heyetine AKP bürokratlarını atadılar, Soma faciasının patronunu kurtardılar

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Yargıtay'a atanan üç eski bürokrat eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı’nın Soma'da 301 madencinin ölümüyle ilgili verilen cezaları bozmasına ilişkin olarak, “Mahkeme heyetine AKP bürokratlarını atadılar, Soma faciasının patronunu kurtardılar" yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, "Ve dün, Soma faciasının patronunu kurtardılar. Mahkeme heyetine AKP bürokratlarını atadılar, mahkeme kendi verdiği kararı iptal etti, yeniden karar alıp, patronu kurtardı. Güya 7 bin 500 yıl hapsi istenmişti, katledilen işçi başına sadece 6 gün yatıp, çıkmıştı, dün itibarıyla külliyen yırttı. İnsanı insan yerine koymayan düzendir bu. Din-iman diye atıp tutup, insanı adeta böcek gibi gören bir düzen. İşçiyi o gün, geride kalanları her gün öldüren, vicdansız bir düzen. Ayağında basma şalvar. Saçında çiçek desenli yazma. Gözünü para hırsı bürümüş günümüzün köle tüccarları onların sırtından servet kazanır, onların sırtında anca el örgüsü hırka." düşüncesini dile getirdi.