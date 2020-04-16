Sözcü yazarı Özdil, Koronavirüs'le ilgili okurlarından aldığı mesajları yazdı: Herkes biliyor, herkes susuyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'de bugün yaşanan durumu Gabriel Garcia Marquez'in “Kırmızı Pazartesi” isimli romanına benzeterek okurlarından kendisine gelen mektupları ve mesajları paylaştı.

Özdil, "Sadece İstanbul ve İzmir'den değil, Konya'dan Rize'den Gaziantep'ten Bursa'dan vaka vaka mesaj yağıyor. Kimisi ailece hastanede yaşadıklarını anlatıyor, kimisi morgta gördüklerini fotoğraflıyor. Her öykü farklı, ama her mesaj aynı bitiyor: 'İsmimi saklı tutun." ifadesini kullandı.

Özdil, "Başıma iş açılır korkusu öylesine bulaşıcı ki, insanlara annesinin babasının ölümünden bile daha korkutucu geliyor. Herkes biliyor, herkes susuyor. Kırmızı Pazartesi'dir bu. Sonu, taa en başından bellidir. Toplumun gerçeklerle arasına sosyal mesafe koyması, sosyal cinayettir." görüşünü savundu.

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