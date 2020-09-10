Sözcü yazarı Özdil: Kebapçıya, pizzacıya gitmekte sıkıntı yok ama müzik dinleyerek yemek yersen, virüs bulaşıyor!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs ek genelgesinde gece yarısından sonra restoran ve kafelerde müzik yayınını yasaklamasını eleştirdi. Özdil, "Kebapçıya, pizzacıya gitmekte sıkıntı yok ama müzik dinleyerek yemek yersen, virüs bulaşıyor!" görüşünü savundu.

Özdil, "Koronavirüs'e karşı dut pekmezi yiyin, konut kredisi çekin, 65 yaşındakiler sokağa çıkmasın, metroya ayakta yolcu alınmasın gibi bilimsel (!) önlemler sıralayan sayın büyüklerimiz, bence mutlaka Nobel'e aday olması gereken bir önlem daha buldu… Restoran ve kafelerde müzik yasaklandı. Kebapçıya pizzacıya suşiciye filan gitmende sakınca yok. Ama müzik dinleyerek yemek yersen, virüs bulaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özdil, "Kafede istersen alt alta üst üste otur, sterilsin. Müziği açarlarsa, tık diye pozitif oluyorsun. E, şimdi bizim İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs'e karşı müziği yasaklayınca, şüphelenmedim dersem yalan olur. Acaba bizim Bilim Kurulu'na da profesör diye yanlışlıkla AKP'ye iş başvurusu için gelenleri mi oturttular?" ifadesini kullandı.

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