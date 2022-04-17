Sözcü yazarı Özdil Kaşıkçı davası yorumu: Maktulün dosyası katile teslim edilmiş oldu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin olarak, "Maktulün dosyası katile teslim edilmiş oldu" yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, "Amerikan medyasına çalışan ve asrın liderimizin 'arkadaşım' dediği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda kuşbaşı doğradılar, cellat ekibiyle Suudi konsolosu elini kolunu sallaya sallaya uçağa bindi gitti. Asrın liderimiz çok öfkelenmiş gibi yaptı, toz duman yatışınca, Kaşıkçı davası kapatıldı, yargılama dosyası Suudi Arabistan'a devredildi, böylece, maktulün dosyası katile teslim edilmiş oldu." ifadesini kullandı.