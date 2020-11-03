Sözcü yazarı Özdil: İzmir'e göndere göndere 8 milyon lira gönderdiler, İzmir'de minimum 1 milyar liralık hasar var

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "İzmir'e göndere göndere 8 milyon lira gönderdiler, İzmir'de minimum 1 milyar liralık hasar var" görüşünü savundu.

Özdil, "Başka afetlerde başka şehirlere sağlanan vergi muafiyeti, prim borçlarının ötelenmesi, bankalara olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması gibi imkanları sağlamak istemiyorlar. Bakın lütfettiler, acil yardım ödeneği olarak, adeta sadaka verir gibi, İzmir'e göndere göndere 8 milyon lira gönderdiler. Halbuki, sırf Seferihisar'da 150 milyon liradan fazla zarar var.İzmir'de minimum 1 milyar liralık hasar var. Bu yüzden utanmasalar 'İzmir'de deprem olmadı' diyecekler!" düşüncesini dile getirdi

Özdil, "CHP'nin olan biteni armut gibi seyretmek yerine, depremin gerçek büyüklüğü konusunda takipçi ve ısrarcı olması gerekiyor.İzmirliler 20 senedir CHP'yi yüceltiyor, büyütüyor. CHP'nin de İzmirlilerin haklarını yedirmemesi, İzmir'in başına gelen faciayı küçültmelerine izin vermemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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