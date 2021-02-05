Sözcü yazarı Özdil: İstemediği halde rektör seçilen liyakatli rektörlerden, istenmediği halde rektör atanan kayyum rektörlere geldik!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Erdal İnönü’nün ODTÜ’ye rektör seçildiği süreci hatırlatarak, “İstemediği halde rektör seçilen liyakatli rektörlerden, istenmediği halde rektör atanan kayyum rektörlere geldik!” görüşünü savundu.

Özdil yazısında, “12 Mart muhtırası verildi. Sıkıyönetim savcısı tarafından ifadeye çağırıldı. 'Üniversitede olaylara karışan öğrencilere fazla hoşgörülü davranmakla' suçlanıyordu. Tutuklanabilirdi. O sıkıntılı günlerde babasıyla telefonda görüştü. Babası 'Ben şimdi o savcıya haddini bildiririm' demedi. Sadece 'Üzülme' dedi. 'Meyus olma' dedi. Hepsi buydu. Hani bazen deniyor ya, neredeeen nereye geldik…İstemediği halde rektör seçilen liyakatli rektörlerden, istenmediği halde rektör atanan kayyum rektörlere geldik! Oğlunun özgürlüğü için bile, damadının özgürlüğü için bile adalete müdahale etmeyen, oğlunun hayatı için bile devlet görevlilerine müdahale etmeyen cumhurbaşkanından… Ne günlere geldik." ifadesini kullandı.