Sözcü yazarı Özdil: İki günlük sokağa çıkma yasağının Kastamonu'ya Çorum'a ve Yozgat'a büyük zararı var

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, geçiş garantili 'yap-işlet-devret' projelerine ödemelerin devam ettiğine dikkat çekerek, "İki günlük sokağa çıkma yasağının Kastamonu'ya Çorum'a ve Yozgat'a büyük zararı var. Çünkü, sokağa çıkma yasağı olduğu için biz İstanbullular haftasonunda üçüncü köprüden geçemiyoruz. Biz ne kadar az geçersek, Kastamonulular Çorumlular Yozgatlılar o kadar fazla ödüyor." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "İstanbullular geçemiyor bari parasını ödediğimiz köprüden biz kendimiz gelelim geçelim deseler, İstanbul'a giriş yasak… Dolayısıyla, eskiden sadece geçmedikleri köprüye para ödüyorlardı, şimdi gelemedikleri şehirde geçmedikleri köprüye para ödüyorlar. Yani, Rize'de Giresun'da yaşıyorsan, her sabah dua edeceksin ki, İstanbullular haftaiçinde üçüncü köprüden bol bol geçsin." görüşünü savundu.

Özdil, "Köprü yapan, havalimanı yapan hükümet çok ama dünya siyaset tarihinde, sokağa çıkma yasağında bile para ödenen köprüleri tünelleri havalimanlarını yapmayı başarmış, tek hükûmet var. Bakın, 162 ülkede salgın yaşanıyor. Dünya çapında bu başarıya sahip tek ülke Türkiye. Hani dün asrın liderimiz 'bazı medya kuruluşları ve köşe yazarları şeamet tellallığı yapıyor, kirli zihniyetleriyle yalanlarıyla kin kusuyorlar, bunlar virüsten daha tehlikeli, düşün artık milletin yakasından' dedi ya… Haklı. Düşün artık milletin yakasından!" ifadesini kullandı.

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