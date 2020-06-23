Sözcü yazarı Özdil: Herkesin masanın altına saklandığı dönemde sahipsiz memlekete sadece barolarımız sahip çıkıyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, iktidarın, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme planına karşı baro başkanlarının yürüyüşünü yorumladı. Özdil, "Herkesin masanın altına saklandığı dönemde sahipsiz memlekete sadece barolarımız sahip çıkıyor" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Kurumsal itiraz olmasın, kurumsal dayanışma olmasın, vatandaşı bireysel olarak tek tek rahatça ezelim istiyorlar." görüşünü savundu.

Özdil, "Herkesin masanın altına saklandığı, korku imparatorluğuna teslim olduğu, biat ettiği, kula kulluk ettiği şu dönemde… Sahipsiz memlekete, sahipsiz millete, sadece barolarımız sahip çıkıyor. E, hadlerine mi yani? Ve bakın şimdi de daha büyük bir küstahlıkla Ankara'ya yürüdüler… Halbuki, edepsizlik etmeyip, Metin Feyzioğlu gibi AKP'yle beraber yürüdük biz bu yollarda'yı söyleseler daha güzel olmaz mı!" ifadesini kullandı.

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