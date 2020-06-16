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Sözcü yazarı Özdil: Hamza'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasından daha vahim olan onun bunu kabul etmesi

16 Haziran 2020 09:17

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, eski güreşçi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı AKP'li Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasını bugünkü köşesinde yorumladı. Özdil, "Bana sorarsanız, Hamza'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasından daha vahim olan, Hamza'nın bunu kabul etmesidir." düşüncesini dile getirdi. 

Özdil, "Hamza Yerlikaya... Ata sporumuzun kahramanıydı.Asrın güreşçisiydi.Sarayın güreşçisi olmayı seçti. Dünya sırtını yere getirememişti ama, dünyanın ona yapamadığını kendine yaptı, kendi kendini tuş etti. Bana sorarsanız, Hamza'nın Vakıfbank yönetim kuruluna atanmasından daha vahim olan, Hamza'nın bunu kabul etmesidir. Hakan'ın Alpay'ın Rıdvan'ın Arda'nın Kenan'ın Hamza'nın… Aslında bu milletin gönlünde nelere sahip olduklarını, siyasete bulaşmadan önce bu millet için ne anlam ifade ettiklerini bilmemeleridir, asıl vahim olan." ifadesini kullandı. 

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TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı

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