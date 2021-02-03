Sözcü yazarı Özdil: Gençlere eziyet eden iktidarlar çok görüldü ama gençleri yenmeyi başaran bir iktidarı tarih yazmadı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'den milletvekili ve belediye başkanı aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından bir aydır eylem yapan öğrencilere yönelik polis müdahalesini eleştirdi. Özdil, "Gençlere eziyet eden iktidarlar çok görüldü ama gençleri yenmeyi başaran bir iktidarı tarih yazmadı" görüşünü savundu.

Özdil, "Amerika'da da baskı altında tutamazsın.Avrupa'da da muma çeviremezsin. Asya'da da kalıba sokamazsın. Afrika'da da sürüleştiremezsin. Türkiye'de de tek tipleştiremezsin. Boğaziçi Üniversitesi de budur. Bilmez denilen Z kuşağı da budur." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Gençlere eziyet eden iktidarlar çok görüldü.Ama, gençleri yenmeyi başaran bir iktidarı tarih yazmadı. Sen geçmişsin, o gelecek.Sen dünsün, o yarın. Kapıya vurabilirsin ama… Hayatın akışına kelepçe vuramazsın.- Ölü Ozanlar Derneği'ni belki ilk defa duydun…- Yarım asırdır bıkmadan, dede, çocuk, torun, üç nesile de aynı duyguları hissettiren Hababam Sınıfı'nın, gelmiş geçmiş en çok izlenen filmimiz olmasını tesadüf mü sanıyorsun? Düşeceksin yakalarından. Özgür bırakacaksın." ifadesini kullandı.