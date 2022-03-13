Sözcü yazarı Özdil: Füze almak, belediye otobüsü almaya benzemiyor maalesef

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Füze dediğin, radar dediğin, savaşların kaderini belirler.Dünya dengelerini altüst edebilecek seviyede kararlardır.Belediye otobüsü almaya benzemez. Alman otobüs satmıyorsa, Macar otobüsü alırsın ama, Amerikalı füze vermiyorsa, Rus füzesi alırım dersen, devletini komaya sokarsın." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "NATO Genel Sekreteri işte bu yüzden 'Ukrayna'nın işgali, Nato müttefiklerinin Rus askeri ekipmanı almasının sakıncalı olduğunu bir kez daha gösterdi' diyor… NATO kafa NATO mermerlerin kafasına dank etmiştir umarım demek istiyor!" ifadesini kullandı.