Sözcü yazarı Özdil: Esrigün Hanım'la, Zühtü Enes Bey'in kabineye girmeleri büyük sürpriz oldu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Ankara kulislerinden edindiğim son dakika bilgilerine göre, Adem Mestan'ın Millî Eğitim Bakanı, Ali Osman Kirazoğlu'nun Enerji Bakanı, Esrigün Toptan'ın Aile Bakanı, Timur Ayvazlı'nın Tarım Bakanı olmalarına kesin gözüyle bakılıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılıyor, Hüseyin İlyas Merttaş Hazine Bakanlığı, Zühtü Enes Elgider Maliye bakanlığı koltuğuna oturuyor. Diyeceksiniz ki bunlar kim? Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum ama, siz neyi merak ediyorsunuz onu hakikaten merak ediyorum. Kim olduklarının bir önemi var mı kardeşim?" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Ulaştırma Bakanımız Ali Osman bey değil de Bestegül hanım olsaydı, sizin için farkeder miydi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan istişare ediyor, Tayyip Erdoğan'ın hazırladığı listeyi Tayyip Erdoğan onaylıyor, Tayyip Erdoğan da resmi gazetede yayınlıyor. Ne olmasını bekliyorsunuz mesela? Tayyip Erdoğan'ın bakan yapmak istediği kişilere Tayyip Erdoğan itiraz mı edecek?" ifadesini kullandı.