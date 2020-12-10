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Sözcü yazarı Özdil: ‘En az’ demek asgari; en az zammı yapmaya çalışmak için ruhen asgarinin de altında olmak lazım

"Zannedildiği gibi para değildir asgari ücret, işyerindeki öğle yemeğinde çıkan tatlıyı akşam çocuğuna götüren insandır"

10 Aralık 2020 08:11

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, zam oranı belirlenecek asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak, "En az' demek asgari. 'En alt' demek. 'En düşük' demek.En aza en az zam yapmaya çalışmak için, zaten en düşük'e en düşük teklifte bulunmak için, ruhen asgarinin de altında olmak lazım." görüşünü savundu. 

Özdil, "Çünkü zannedildiği gibi para değildir asgari ücret… İşyerindeki öğle yemeğinde çıkan tatlıyı saklayıp, akşam çocuğuna götüren insandır. Balık istifi belediye otobüsünün camından dalgın dalgın bakan, ama aslında zihnini kaplayan zifiri düşünceler yüzünden dışarıyı görmeyendir. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kira… Suratına suratına şarapnel gibi fatura yağandır. İnanmayacaksınız ama, evindeki eşyaları canlıdır mesela, sinsi sinsi beklerler, üstüne çullanmak için pusu kurarlar, sonra sözleşmişler gibi tam maaş bittiği gün bozulurlar iyi mi… Buzdolabı çalışsa, çamaşır makinesi bozulur, o çalışsa ütü bozulur, hanım sağolsun halden anlar ses çıkarmaz ama, öyle bir tarifsiz kederle bakar ki kardeşim… Çaresizlikten yüreği yırtılandır asgari ücretli." ifadesini kullandı. 

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