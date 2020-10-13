Sözcü yazarı Özdil'den hükûmete: Kardeşe füze yağıyor kardeşim, osuruktan kınamalar yetmedi mi artık?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısı sonrası hükûmet tarafından yapılan açıklamaları eleştirdi. Özdil, "Kardeşe füze yağıyor kardeşim, osuruktan kınamalar yetmedi mi artık?" diye sordu.

Özdil, "İzmir'de mesela, ya da Bursa'da, kaç kişinin haberi var Gence'yle kardeş şehir olduğumuzdan? Sivas'la Gaziantep'le kardeş olmasının ne faydası var Gence'ye? Kardeşimize füze yağıyor, kardeş olarak ne yapıyor Elazığ veya Çankırı? Türkiye'nin 20 şehri, Azerbaycan şehirleriyle kardeş şehir. Somut olarak ne işe yarıyor biliyor musunuz? Kardeş şehir ayaklarıyla Azerbaycan'a avanta seyahatlere giden politikacılarımızın, belediyecilerimizin sayısını toplayın, iddia ediyorum, Ermenistan ordusunun mevcudundan fazladır!" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "TBMM'nin resmi internet sitesine girin Allah aşkına… Parlamentolararası dostluk grupları listesinden Azerbaycan dostluk grubunu seçip, faaliyetler bölümünü tıklayın.Bugüne kadar tek faaliyet ne biliyor musunuz? Türkiye-Azerbaycan dostluk grubu başkanı ve beraberindeki heyetin Azerbaycan'ı ziyareti! Kardeşe füze yağıyor kardeşim… Osuruktan kınamalar yetmedi mi artık?" ifadesini kullandı.

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