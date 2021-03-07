Sözcü yazarı Özdil’den Erdoğan’a: CHP’nin gelecekte ne olacağını düşüneceğine, AKP’nin ne olacağını düşünse, daha isabetli olur

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Elbette bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz, emin olunuz Türkiye’nin geleceğinde yapısı ve üslubu itibarıyla bugünkü haliyle CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz.” açıklamasına ilişkin olarak, "Tecrübeyle sabit örneklerimize bakarsak… Asrın liderimiz CHP'nin gelecekte ne olacağını düşüneceğine, AKP'nin gelecekte ne olacağını düşünse, daha isabetli olur sanırım" yorumunu yaptı.

Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Tansu Çiller döneminde de CHP'ye yönelik benzer açıklamaların olduğunu belirten Özdil yazısında, "CHP'nin zor zamanlarını gördük. CHP'ye gönül verenlerin çok zor zamanlarını gördük. Ama, öbürlerinin acınası durumuna düştüklerini hiç görmedik. Dolayısıyla, tecrübeyle sabit örneklerimize bakarsak… Asrın liderimiz CHP'nin gelecekte ne olacağını düşüneceğine, AKP'nin gelecekte ne olacağını düşünse, daha isabetli olur sanırım." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan: Türkiye’nin geleceğinde bugünkü haliyle CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz