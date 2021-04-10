Sözcü yazarı Özdil’den emekli amirallere gözaltı tepkisi: Takkeli-cübbeli öcüleri bile aynı olan kâbusu tekrar tekrar yaşayacağımızı söyleseler, inanmazdık

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö açıklamalarının ardından 103 emekli amiralin yayımladığı bildirinin iktidar kanadı tarafından ‘darbe çağrısı’ olarak değerlendirilip aralarından 10’unun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlatarak, “O korkunç dönemde darbe kumpasıyla içeri atılan, aralarında Cem Gürdeniz'in de bulunduğu emekli amirallerimiz, yine buram buram kumpas kokan darbe palavrasıyla, yine gözaltındalar” diyen Özdil, “Takkeli-cübbeli öcüleri bile aynı olan kabusu tekrar tekrar yaşayacağımızı söyleseler, rüyamızda bile görsek inanmazdık” ifadelerini kullandı.

Özdil, gözaltındaki amirallere şöyle seslendi:

“Dayanın amiralim. Pruvanız net, denizleriniz sakin, rüzgarlarınız insaflı, düşmanlarınız mert olsun. Tanrı sizi daima korusun.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.