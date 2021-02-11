Sözcü yazarı Özdil: Çocuklarınızı İzmir Uzay Kampı'na götürün, büyüdüklerinde belki astronot olamazlar ama aktronot olmazlar en azından!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, “Çocuklarınızı, öğrencilerinizi mutlaka ve mutlaka İzmir Uzay Kampı'na götürün. Büyüdüklerinde belki astronot olamazlar ama aktronot olmazlar en azından!” görüşünü savundu.

Özdil, “Lafla yürüyen peynir gemisine binmesinler, uzay mekiğine binsinler. Tarikat-cemaat-zırcahil atmosferinden sıyrılsınlar, bilim dünyasının heyecan verici yörüngesinde dolaşsınlar. 'Ay'a dört şeritli yol yapacağız desek bile inanırlar' diyenleri değil, Ay'da yürüyenleri, uzay yürüyüşü yapanları dinlesinler." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Bu memleketin 'yerli uçak, yerli otomobil, yerli roket, yerli doğalgaz, yerli aşı' palavralarından ibaret olmadığını görsünler, kelimenin tam manasıyla yerli ve milli İsmail Akbay'ın Kaya Tuncer'in gerçeğe dönüşen hayalleriyle tanışsınlar, liyakatin önemini kavrasınlar." ifadesini kullandı.