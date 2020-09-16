Sözcü yazarı Özdil: Ben olsam sırf bu Moody's'in burnunu sürtmek için IMF'ye beş milyar dolar borç vermekten vazgeçerim!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Moody's'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin kaleme aldığı nükteli yazısında, "Ben olsam sırf bu Moody's'in burnunu sürtmek için IMF'ye beş milyar dolar borç vermekten vazgeçerim!" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Memleketimiz güllük gülistanlıkken, İskandinav ülkelerinden bile daha refah yaşadığımız şu günlerde, sen hangi karanlık lobilerin maşası oluyorsun da bizim notumuzu düşürüyorsun?" ifadesini kullandı.

Özdil yazısında şunları kaydetti:

Allah'tan engin hoşgörülü bir liderimiz var.

Bunların tahriklerine uymuyor.

Ben olsam, sırf bu Moody's'in burnunu sürtmek için Imf'ye beş milyar dolar borç vermekten vazgeçerim, sürünsün şerefsizler!

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