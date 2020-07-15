Sözcü yazarı Özdil: Azınlık vakıfları Ayasofya kararını mahkemeye sunacak; el konulan mülklerinin iade davalarını çatır çatır kazanacak

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye tarihinde ilk kez cumhuriyet hukuku yerine Osmanlı hukukunun geçerli kabul edildiğini belirterek, "Azınlık vakıfları, Danıştay'ın Ayasofya kararını mahkemeye sunacak, el konulan mülklerinin iade davalarını çatır çatır kazanacak." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "2008 yılında, AB'ye uyum ayaklarıyla Vakıflar Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla, azınlık vakıflarının 1936 yılından sonra edindikleri ve el konulan gayrimenkullerin kendilerine iade edilmesinin yolu açıldı. Azınlık vakıfları şakır şakır iade davaları açtı. Ancak 1936'dan önce, yani 1913 yılında kişilerin üzerine kaydedilen tapuların iade edilmesi için, o kişilerin bizzat başvurması veya o kişilerin mirasçılarının başvurması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Özdil, "Yani Hazreti İsa adına kaydedilen gayrimenkulu geri alabilmen için, ya hazreti İsa'yı mahkemeye getirmen gerekiyordu, ya da Hazreti İsa'nın torunlarını bulup mahkemeye getirmen gerekiyordu! Kanundaki bu kelime oyunu sayesinde, Osmanlı hukukunun uygulamaları Cumhuriyet hukukunu bağlamaz deniliyordu, kiliselerin 1913 yılında devlete kaydettirdiği tapular yok sayılıyordu. Şimdi? Ayasofya müzesi, cami yapıldı. Hangi gerekçeyle yapıldı? Ayasofya, tapu kaydında cami görünüyordu. Bu tapu, tıpkı kiliselerin tapuları gibi, 1936'da kayıt altına alınmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı adına kayıtlıydı. Bu vakıf, Cumhuriyet öncesine, Osmanlı dönemine ait bir vakıftı. Osmanlı devletinin özel hukuk hükümlerine göre vakfedilmişti. Dolayısıyla, Osmanlı vakıf hukuku çerçevesinde ele almak gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Özdil yazısında şu düşünceleri kaydetti:

Hukuk bu gerekçeyle eğildi büküldü… Cumhuriyet'in müze kararı iptal edildi.Osmanlı'nın vakıf kararı uygulandı. Böylece, tarihimizde ilk kez cumhuriyet hukuku yerine, Osmanlı hukuku geçerli kabul edildi. Osmanlı hukuku, Danıştay tarafından içtihat haline getirildi.

Böylece Ayasofya cami oldu diye sevinen arkadaşlar, Osmanlı döneminde hazreti İsa adına, Meryem ana adına kaydedilen kilise mülkleri için, milyarlarca dolar tazminat ödemeyi hukuken kabul etmiş oldu! Azınlık vakıfları, Danıştay'ın Ayasofya kararını mahkemeye sunacak, el konulan mülklerinin iade davalarını çatır çatır kazanacak. Bu saatten sonra ayak diretmeye kalkarsan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecekler, çatır çatır tahsil edecekler. Cümleten tebrik ederim, Ayasofya'da hayırlı namazlar dilerim.

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