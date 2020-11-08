Sözcü yazarı Özdil: Asrın liderimiz yanlış biliyor, Erzincan depreminde İçişleri Bakanı Refik Saydam'dı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP sözcüsünün dedesi o zaman İçişleri Bakanı'ydı. 33 bin vatandaşımız o zaman ebediyete intikal ettiler" sözlerine ilişkin olarak, "Asrın liderimiz yanlış biliyor, Erzincan depreminde İçişleri Bakanı Refik Saydam'dı" hatırlatmasını yaptı.

Özdil, "Erzincan depremi olduğunda Celal Bayar başbakandı, 10'uncu hükümet işbaşındaydı, İçişleri Bakanı Refik Saydam'dı, bugünkü Faik Öztrak'ın dedesi Faik Öztrak bakan değildi, kabinede yoktu. Başbakan Celal Bayar, Erzincan depreminden bir ay sonra görevi bıraktı, 11'inci hükûmet kuruldu, Faik Öztrak anca o zaman, yani depremden bir ay sonra İçişleri Bakanı oldu. Asrın liderimiz, Faik Öztrak'ı dönemin İçişleri Bakanı olarak gösterip 'başarısız olduğunu' söylüyor. Halbuki, deprem sırasında İçişleri Bakanı olan Refik Saydam, başarısız olmadığı için, aksine çok başarılı olduğu için 11'inci hükûmete başbakan yapıldı!" ifadesini kullandı.

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