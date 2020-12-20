Sözcü yazarı Özdil: Almanya artık acı vatan değildir ama burası artık maalesef, acıklı vatandır

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Almanya artık acı vatan değildir ama burası artık maalesef, acıklı vatandır" görüşünü savundu.

Özdil, "Almanya'daki Türk biliminsanları Profesör Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Financial Times tarafından 'yılın kişisi' seçildi.Dünyadaki en zengin Türk oldular.Şirketleri Biontech'in değeri 30 milyar dolara ulaştı.Bilim tarihinin efsane çifti Pierre ve Marie Curie çiftine benzetiliyorlar, Nobel'e aday gösterilmeleri bekleniyor. Çünkü aşı denilen kavram, çifte vatandaşlık gibidir, çift anlamlıdır.Hem tıp, hem botaniktir.İki bitki parçasını birleştirirsin, kaynaşır, tek bitkiymiş gibi hayatına devam eder, bünye sağlamlaşır, verim artar, kalite yükselir.Alman toplumuna Türk aşısı tuttu. Almanya'daki Türkler aşıyı buldu." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısı, fırsat eşitliği sağlanması halinde Türk milletinin neler yapabileceğinin kanıtıdır.Türkiye'deki durum ise… Fırsat eşitliğinin ortadan kaldırılması halinde Türk milletinin başına neler geldiğinin hazin tablosudur.Almanya artık acı vatan değildir. Ama burası artık maalesef, acıklı vatandır." ifadesini kullandı.